自分たちの意に沿わない相手に対し、一方的に威圧を強め、譲歩を迫るのは中国の常套（じょうとう）手段である。経済を武器に使った不当な措置は、断じて容認できない。中国が、軍民両用（デュアルユース）の製品について、日本への輸出を禁止すると発表した。禁輸となる具体的品目など不明な点は多いものの、電気自動車やスマートフォンなどに不可欠なレアアース（希土類）の関連製品が含まれる可能性が高いという。中国は