ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は、２０２８年度までにドローンを使った物流を始め、全国で事業化する。半径５００キロ・メートル程度のエリアをカバーする離着陸拠点を各地に作り、輸送網を構築する計画だ。平時は離島などに医薬品や生活物資を運び、災害時には孤立した地域へ食料などを輸送する役割も想定している。事業には、米スカイウェイズ社が手がける長さ３メートル、翼幅７メートルのドローンを使う。離着陸時はモー