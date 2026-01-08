太平洋戦争の激戦地となった北マリアナ諸島・テニアン島で、米軍が日本兵らの遺体を埋めた集団埋葬地が厚生労働省による調査で見つかった。手がかりとなった米側の資料には１４０人を埋葬したと記録され、厚労省はすでに８６柱を収容した。同島での集団埋葬地の発見は初めて。米資料には近くに別の３００人規模の埋葬地があるとも記されており、厚労省は現地で調査を続けている。テニアン島での戦没者は１万５５００人で、未収