今も５０００柱近くの遺骨が眠る太平洋のテニアン島で集団埋葬地が発見された。父親が同島で戦死した山崎功さん（８３）（島根県出雲市）は、父や戦友の遺骨を捜し続けてきた。「ずっと土の下に埋まっていたご遺骨を１柱でも多く日本に帰したい」と決意を新たにしている。（波多江一郎）山崎さんは昨年４〜５月、現地で埋葬地を特定する作業に加わった。「小高くなった一帯で１メートル５０ほど掘り進めると土の質が変わり、ご