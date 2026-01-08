15歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をし、さらにその様子を撮影してアダルトビデオとして販売したとして、イベント会社社長の男が逮捕されました。この会社はミュージシャンGACKTさんのファンクラブも運営しています。捜査関係者によりますと、不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで警視庁に逮捕されたのは、イベント会社「カケルエンターテイメント株式会社」社長の粟津彰容疑者（51）です。この会社は、