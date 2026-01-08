1月9日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道219・・・人吉市西間下町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・菊池市七城町砂田（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市小川町東海東（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  公開予定の交通取締計画はありませんが、事件事故などの発生状況に応じた交通指