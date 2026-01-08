ＤｅＮＡは８日、西武にＦＡ移籍した桑原将志外野手（３２）の人的補償として、古市尊捕手（２３）を獲得したことを発表した。古市は、高松南から四国ＩＬｐ徳島を経て、２０２１年度育成ドラフト１位で西武に入団。昨年は１０試合の出場にとどまったものの、強肩が売りの高いディフェンス力を誇る若手捕手だ。チーム編成としては、正捕手・山本をはじめ高卒４年目の松尾、ベテランの戸柱と盤石の３本柱が控えるが、木村球団