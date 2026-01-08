関東第一が8日、3学期始業式を迎えて新年の練習を本格化させた。昨秋高校野球東京都大会決勝で帝京に4―8と敗れ、今春選抜出場は不透明な中、エースの石井翔（2年）は「選抜に出場できれば、というのはあるが、意識は夏に向いている」と気持ちを整理した。決勝では3回に大量8失点。自身は同イニング途中から5回2/3を4失点に終わり「あの8失点を忘れてはいけない。そうしないと帝京に勝てない」と今夏の雪辱へ視線を向けた。