金銭トラブルに関する賠償金を支払わず、強制執行に向けた裁判所への出頭要請にも応じなかったとして、仙台区検が宮城県岩沼市の会社役員の女性（４７）を民事執行法違反（陳述等拒絶）で略式起訴した。女性は当初、不起訴となっていたが、仙台検察審査会が「逃げ得を許す結果になる」として不起訴不当を議決。検察が再捜査した。専門家は「債務者の不出頭を抑止し、被害回復にもつながりうる」と評価している。（東北総局小山