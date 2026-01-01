µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢º£µ¨¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤È¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÎÎ¾¼è¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££³·î¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â´û¤ËÁª½Ð¡£¿§»æ¤Ë£²¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òµ­¤·¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤È¤Þ¤À¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤â£±ÈÖ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È·Ç¤²¤¿¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Ç¯¤«¤é£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÎ×¤à£×£Â£Ã¤ÎÂç