巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が８日、現役引退を決断した前ロッテ・沢村拓一投手（３７）にねぎらいの言葉を寄せた。「少し前に本人から連絡をもらってね。『すばらしい野球人生だったと、胸を張って言えるじゃないか。お疲れさまでした』と言わせてもらいましたね」と本人に直接伝えたことも明かした。沢村は１０年ドラフト１位で巨人入り。１１年、豪腕のルーキー時代を監督として指導したが、いき