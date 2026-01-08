前ロッテで巨人、レッドソックスでもプレーした沢村拓一投手（３７）が現役引退を決断した。沢村をプロ１年目から取材してきた巨人担当キャップの片岡優帆記者が、沢村のプロ意識の高さを「見た」。沢村は高いプロ意識で職業野球と向き合ってきた。若手の頃は右肩の投球障害に苦しんだ時期もあった。「けがをするのは技術不足ということです。ボールを投げられない、仕事ができない投手は価値がない」苦い経験を糧に、コン