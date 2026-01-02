西武・中村剛也内野手（４２）、炭谷銀仁朗捕手（３８）が８日、埼玉・所沢市のベルーナＤで自主トレ。獅子軍を支える２人のベテランが、新シーズンに向けて早くも始動した。中村剛は、自身の打撃を動画で撮影しながら練習。同期の栗山は今季限りでの引退を表明したが「毎年変わらない」とペースを崩さず。２５年目のシーズンに向け「（キャンプで）やりたいこともない。いつも通り。シーズンに向けてやるだけなので」と黙々と