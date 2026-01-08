昨秋の関東大会を制し、今春のセンバツ出場が確実となっている山梨学院のチームスローガンが「信玄砲打線―連打の山梨学院―」に８日、決まった。山梨・甲府市内の同校グラウンドで、取材に応じた吉田洸二監督が明らかにした。山梨にゆかりの深い戦国武将・武田信玄から取られたもの。この日、詳細が記された用紙が選手に手渡され、そこには「武田信玄の戦いは、一人の力ではなく連動・統率・継続によって勝ち続けた。山梨学院