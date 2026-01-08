阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が８日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを行い、２０２６年シーズンの目標に「藤川監督の胴上げ」を掲げた。報徳学園から２４年ドラフト２位で入団し、１年目の昨年はウエスタン・リーグ１２試合の登板で５勝０敗、防御率４・２４。「１軍で投げて、胴上げしたいという気持ちが本当に強い。（リーグ）連覇のところで自分も力になれたら」と決意した。１８７センチの長身から投げ下ろ