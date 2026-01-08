広島のドラフト７位・高木快大（はやと）投手（２１）＝中京大＝が８日、人生初の寮生活に「お風呂に苦戦しました」と、初々しい悩みを明かした。７日に大野寮に入寮し、初日に直面したのは“入浴問題”だった。「自分のお風呂じゃないのが初めて。シャンプーを自分で持って行くのも初めて。洗ったやつをどうしたらいいのか分からなくて…」。天理（奈良）時代に寮生活を経験した５位・赤木（佛教大）に助けを求め、何とか切り