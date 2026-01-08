オリックス・太田椋内野手（２４）が８日、「ダル級」の地元ＰＲを誓った。故郷の大阪・羽曳野市役所を表敬訪問し、山入端（やまのは）市長からは同じ「はびきの応援大使」を務めるダルビッシュ（パドレス）のように「ぜひ太田選手も（市を）ＰＲしてくれたらうれしい」とのリクエスト。これを受け早速、同市の名産品を紹介した。「かめばかむほどうま味が出てくる。（酒の）いいつまみやと思います」と太鼓判を押したのは、馬