アメリカ・ミネソタ州で、連邦の移民取り締まり当局の職員に女性が射殺された事件で、地元の州当局が捜査から外されることになり、反発が強まっています。ミネソタ州ミネアポリス市で7日、ICE（移民関税捜査局）の職員が、車で道路をふさいでいた37歳の女性にひかれそうになったとして発砲し女性が死亡した事件で、現地では一夜明けた8日も抗議デモが続いています。ミネソタ州の犯罪捜査局は8日、「当初、FBI（連邦捜査局）と合同