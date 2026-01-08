乃木坂46が8日、東京・乃木神社で成人式を行った。今年は5期生の菅原咲月（20）五百城茉央（20）奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）瀬戸口心月（20）の5人が参加した。それぞれ思いを込めて晴れ着を選び、菅原は赤、五百城は深い紺、奥田は白と黒、愛宕はピンク、瀬戸口はグレー調の振り袖姿で登場。やや緊張した面持ちで境内をゆっくりと歩き、本殿で祈祷（きとう）を受けた。今年の5人は午（うま）年に合わせ「パカラッパ