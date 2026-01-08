和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」が開幕する。昨年末のKEIRINグランプリを制した郡司浩平が1番車のチャンピオンユニホームで今年初戦を迎える。初日12R特選は前が松井宏佑、後ろが簗田一輝―和田健太郎と鉄壁の布陣。番手で有利に戦える郡司が26年白星スタートを決めるか。ただ、地元地区の記念で脇本雄太―南修二の近畿SSタッグが黙っていない。昨年成長した松本貴治の一撃も軽視できな