【ワシントン共同】バンス米副大統領は8日、中西部ミネアポリスで不法移民摘発中の当局職員に撃たれ死亡した米国人女性について、職員を車でひこうとしたと主張し「狂った左派」と呼んだ。X（旧ツイッター）に投稿した。