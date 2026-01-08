ファーストリテイリングが、「ジーユー（GU）」のクリエイティブ・ディレクターにフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）を任命した。リッソのディレクションによる初のコレクションは2026年秋冬シーズンを計画しており、年内には「ユニクロ（UNIQLO）」とのコラボレーションも予定している。詳細は後日発表される。【画像をもっと見る】イタリア出身の同氏はフィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだ