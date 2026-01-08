ドーピング違反により斡旋停止と出場自粛処分を受けていた北井佑季（35＝神奈川・119期）が8日、復帰初戦の平塚競輪1Rで勝利を飾った。スタートを決め、前受けから突っ張り先行で押し切る力強い走りを披露。レース後は「やっと走れるな、という思いでした。（選手紹介時に）“待ってたぞ”という声援が聞こえて、ありがたい気持ちでした。あとはレースに集中しました。自分はもう一度、上を目指して一戦一戦頑張るだけです」