ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th山口シネマ杯」が初日を迎える。注目は12Rドリーム戦だ。なお、今節からミッドナイトの12R発売締め切り時刻が22時30分となる。末永が機力を整えてインから先マイに持ち込む。好素性機の倉持が追走の1番手。高田は握って攻める。下関でV実績のある野中はカド自在に。チルト3度の宮脇は大外捲り単注。＜1＞末永和也下がることはないけど少し回転不足だった。だんだん