国連のグテーレス事務総長は、アメリカのトランプ大統領が多くの国連機関からの脱退を指示したことについて、「遺憾だ」と表明するとともに、「国連は決意をもって任務を継続する」などとする声明を発表しました。国連ドゥジャリク事務総長報道官「事務総長は、ホワイトハウスによるアメリカの国連機関からの脱退決定の発表を遺憾に思っている」グテーレス事務総長は8日、報道官を通じて声明を発表し、国連総会で承認された分担