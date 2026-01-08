大阪府岸和田市の商店街で車が警察官をボンネットに乗せたまま逃走し、警察官がけがをした事件で、40歳の男が逮捕されました。殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居不詳・無職の久保泰範容疑者（40）です。警察によりますと、久保容疑者はおととい午後5時半前、岸和田市内の商店街で交通違反の取締りをする警察官に車を突進させ、殺害しようとしたなどの疑いがもたれています。商店街は乗用車の通行が禁止されている時間帯で