【4R】父・弘二（66期・引退）の影響で127期デビューを果たした川西康彦。10場所連続で準決に進出中と着実に力を付けている印象だ。9月熊本決勝では捲りを決め、初Vを飾っている。当地は5月ルーキーシリーズ（3、5、5着）と7月開催（1、7、1着）の2度参戦。7月準決では同期の地元・吉田航を捲れず悔しい思いをした。今回は中3日の追加斡旋だが「前回からは軽めの調整。脚は大丈夫だと思う」と白い歯を見せた。番手の甲斐下に