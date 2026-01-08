きのう、東京・大田区のマンションの一室で男性が死亡しているのが見つかり、警視庁が殺人事件として捜査を開始しました。きのう午前、大田区大森北のマンションで40代くらいの男性が刃物で首や腹など複数か所を刺され、血を流して、うつ伏せの状態で倒れて死亡しているのが見つかりました。室内に物色された形跡はないということですが、警視庁は、▼凶器とみられる刃物が見つかっていないことや、▼部屋に血の付いた足跡が残され