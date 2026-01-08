７人組ガールズグループのＨＡＮＡが「オリコン年間ランキング２０２５アーティスト別セールス部門」の新人ランキングで１位を獲得したことが８日、分かった。国内女性グループの１位獲得は１６年度の欅坂４６以来９年ぶりで、令和初の快挙。集計期間（２４年１２月２３日付〜２５年１２月１５日付）内売上は２３・６億円で、０６年度の絢香以来１９年ぶりの、国内新人女性アーティストによる２０億円超えとなった。ＫＯ