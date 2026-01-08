ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は伸び悩む展開を見せているものの、１５６円台後半と本日高値圏での推移となっている。この日発表の米経済指標を受けて為替市場ではドル高が強まり、ドル円は一時１５７円台に上昇する場面が見られた。 ただ、明日のイベントを控えて積極的な動きは見られていない。米大手銀のストラテジストは明日の米雇用統計と、早ければ明日にも出る可能性があるトランプ関税を巡る米最高裁の判断を前に、