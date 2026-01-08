HANAが『第58回 オリコン年間ランキング 2025』（集計期間：2024年12月23日付～2025年12月15日付/実質集計期間：2024年12月9日～2025年12月7日）における、音楽ソフト＝シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-rayの総売上金額が最も高かった新人アーティストを発表する「アーティスト別セールス部門」の「新人ランキ