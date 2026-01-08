昨年の第67回日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞した女性7人組「HANA」が、2025年のオリコン年間ランキング新人アーティスト別セールス部門で1位に輝いた。女性グループの受賞は2016年の欅坂46以来9年ぶり。昨年4月に「ROSE」でデビューし、期間内に23億6000万円を売り上げた。国内女性アーティストによる20億円超えは19年ぶり。JISOO（25）は「こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当にファンの皆さんのおかげ」と感謝した。