俳優の役所広司（70）が、timeleszの橋本将生（26）猪俣周杜（24）篠塚大輝（23）と、求人情報検索サービス「求人ボックス」の新テレビCMで共演する。4人のかけあいを通じ、仕事探しに対する不安を前向きな気持ちに変えていく姿が描かれる。互いに今回が初共演で、役所は「ダンススタジオで3人が踊っている姿はとても素晴らしかったです。本当にキラキラしていました」と賛辞を贈った。12日から全国で放送開始。