俳優の役所広司（７０）、「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の橋本将生（２６）、猪俣周杜（２４）、篠塚大輝（２３）が、１２日から放送の求人ボックスの新ＣＭ「ダンスレッスン編」「求人ボックスのうた編」に出演する。新ＣＭでは、ダンスをする３人の前に「ミスター・ボックス」を演じる役所が現れ、ユーモラスな世界を描く。初共演の役所は「３人が踊っている姿は素晴らしかったです。本当にキラキラしていました」。篠塚は「役所さん