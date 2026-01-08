７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が、「オリコン年間ランキング２０２５」の「アーティスト別セールス部門新人ランキング」で１位を獲得した。ＣＤやストリーミングでの売り上げを計上したランキングで、２３億６０００万円を記録。国内女性グループの１位獲得は欅坂４６（現・櫻坂４６）以来９年ぶりで、２０億円超えも絢香以来１９年ぶり偉業を達成した。ＨＡＮＡの飛躍ぶりを象徴する形となった。昨年は累計約２億４００