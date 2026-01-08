西武からポスティングシステムを利用し、今季から米大リーグのアストロズでプレーすることが決まった今井達也投手（２７）が８日、移籍のあいさつのため西武の本拠地・ベルーナＤを訪問。１６年ドラフト１位での入団からこの日に至るまでの９年間の日々を振り返りながら、支えてくれたファンへ、最後のメッセージを送った。雲一つない所沢の青空のように、今井が晴れやかな表情で語り出した。５日（日本時間６日）に新天地での