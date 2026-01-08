7人組ガールズグループ・HANA が、9日発表の『オリコン年間ランキング2025』の「アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で１位を獲得。期間内売上23.6億円となり、令和で初めて国内女性アーティストによる期間内売上20億円超えを達成した。【年間ランキング】HANAが1位！2位は？ ILLITもランクインした新人ランキング■メジャーデビュー曲「ROSE」のストリーミング再生数がけん引「アーティスト別セールス部門 新人ラン