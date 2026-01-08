A．B．C−Zの五関晃一（40）が、舞台「悪の花」（3月6日から、東京・IMM THEATERなど）で主演を務めることが8日、分かった。原作は、世界的にヒットした韓国ドラマ「愛の不時着」などを生んだ韓国の大手制作会社スタジオドラゴンが生んだ同名ドラマ。同社協力のもと、人気作品が世界初の舞台化を飾る。18年前の殺人事件を背負い、偽りの人生を生きる男とその真実を追う刑事の妻のサスペンスラブストーリー。五関演じる主人公ト・ヒ