札幌・中央警察署は2026年1月8日、不同意わいせつの疑いで、イギリスと中国籍を持つ無職の男（42）を逮捕しました。男は2025年9月4日午後7時45分ごろから午後8時15分ごろまでの間、札幌市中央区を走行中の路線バス内や歩道上で、10代後半の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、女性はバスの車内で体を触られるなどの行為をされ、バスを降りた後も付きまとわれ、体を触られたということです。その後