札幌・中央警察署は2026年1月8日、窃盗の疑いで、札幌市に住む無職の女（75）を逮捕しました。女は1月8日午後3時半ごろ、札幌市中央区北5条西2丁目の商業施設の中にある書店で、パスケース2点（販売価格合計1760円）を盗んだ疑いが持たれています。8日午後3時半すぎ、店舗の店長から「文具を万引きした75歳の女を確保した」と警察に通報がありました。警察によりますと、女は手さげバッグにパスケースを入れていて、店