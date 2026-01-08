アメリカのトランプ大統領が「国連気候変動枠組み条約」から脱退する指示を出したことを受け、条約の事務局長は「自滅行為であり、アメリカの安全保障と繁栄を損なう」とする声明を発表しました。トランプ大統領は、“国益にならない”などとして、あわせて66の国際機関から脱退するよう指示する文書に署名しました。そのうちのひとつ、国連気候変動枠組み条約は、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を抑えることを目的に、