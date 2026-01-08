昨季限りでロッテを退団した沢村拓一投手（37）が現役引退を決断したことが8日、分かった。複数の球界関係者に引退を報告した。現役続行を目指しての退団だったが、本人が望むようなオファーはなく、決断に至ったもようだ。中大時代から剛腕で名をはせ、10年ドラフト1位で巨人に入団。21年から2年間レッドソックスでもプレーした右腕がボールを置く。150キロを超える剛球を誇り、相手打者を見下ろすような風格が魅力だった。沢