9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万1500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては382.74円高。出来高は8487枚となっている。 TOPIX先物期近は3516.5ポイントと前日比35ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51500