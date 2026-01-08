前ロッテで巨人、レッドソックスでもプレーした沢村拓一投手（３７）が現役引退を決断したことが８日、分かった。昨季は１軍で２０登板。シーズン終了後の１０月９日に退団が発表されて自由契約になっていた。中大から２０１０年ドラフト１位で巨人に入団。ＮＰＢとメジャーで計１５年間、１５０キロ台後半の速球主体に全力投球を貫いてきた。日米通算５４９登板の剛腕が第二の人生に歩み出す。男の決断だ。日米で活躍した沢村