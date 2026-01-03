きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１６ドル台半ばに値を落としている。１００日線が１．１６６５ドル付近に来ているが、その付近での推移。一方、ユーロ円は１８３円を挟んでの上下動が継続。上昇トレンドに変化はないが、次第に上値が重くなって来ている印象も出ている。 本日は１１月のドイツ製造業受注が公表されていたが、予想に反して増加していた。１年ぶり大幅上昇となり、ドイ