ブルージェイズの球団公式SNSが更新され、岡本の自己紹介動画が公開された。「カズマを知ろう！」という日本語のタイトルで、岡本は「ブルージェイズの一員として戦えることを凄く光栄に思います。頑張ります」とあいさつした。好きな映画には「千と千尋の神隠し」を挙げ、好きな食べ物には「焼き肉、ステーキ、オムライス、ホットドッグ、ハンバーガーが好きです」と笑顔で語った。