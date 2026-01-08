楽天から海外FA権を行使した則本について、日米両球団からオファーがあると7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイトが報じた。「則本はメジャーリーグからのオファーを検討中だ。NPBからのオファーも検討しており、今週末までには決断を下す可能性が高い」とした。則本は昨年11月には「自分がやりたいと思うところ、チームの言ってくれる言葉。そこが合致すれば一番かな」と話しており、決断が注目される。