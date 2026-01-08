スポーツ専門局ESPNのバスター・オルニー氏が7日（日本時間8日）、2年契約でホワイトソックス入りが決まった村上にマイナー拒否条項が組み込まれていることをSNSで報じた。不振に陥った際に、本人の同意がなければマイナー降格はできない。春先はメジャーの投手の軌道や新天地で環境に慣れることが必要なだけに、プレーに集中できる契約となった。