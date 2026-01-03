人気アニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」第1話（通算48・49話）が、9日（8日深夜）に放送されたことを記念して、新たなキービジュアルが公開された。また、EDテーマがjo0jiの「よあけのうた」となり、ノンクレジットオープニング・エンディング映像、今後の放送情報も公開された。【動画】新キャラ続々！公開された『呪術廻戦』死滅回游の新OP＆ED映像アニメーション制作・MAPPA描きおろしとなる第3期キービジュアルに