8日午前、山梨県の大月市と上野原市にまたがる「扇山」で山林火災が発生し、現在も延焼しています。山林火災が発生した現場は山梨県の中央道・談合坂SAのおよそ2キロ北西で、火は住宅などが点在する一番近い集落から直線距離で700メートルほどに迫っています。8日は防災ヘリと消防隊員らが空と地上から消火にあたりましたが、日没のため午後5時すぎに消火活動は中断されました。消防団員「煙だけかなと思ったが実際に行ってみると